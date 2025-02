Multometro, l’ira di opposizione e Confcommercio. Bufera politica in città

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Bufera politica sul caso “Multometro” la classifica esposta nella bacheca del Comando della Polizia Locale, riportava l’elenco dei dipendenti più “produttivi” durante il mese di gennaio. 2.972 le contravvenzioni staccate lo scorso mese, un numero superiore rispetto l’obiettivo delle 2.500 multe mensili. Dura replica dell’assessore alla Sicurezza Rosi Toffano stupita per l’iniziativa del comando. Anche le opposizioni sul piede di guerra con il consigliere di minoranza Loris Michelini che punta il dito contro l’Assessore alla Polizia Locale, Rosy Toffano: “È davvero singolare che prenda le distanze dal Comando e avvii accertamenti. L’indirizzo politico dovrebbe darlo lei, così pure gli obiettivi”. Dello stesso avviso Gianni Croatto consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia preoccupato anche su un possibile ricaduta del commercio in città. Preoccupazione anche da parte di Confcommercio, sul tema interviene il Presidente del mandamento di Udine Giuseppe Pavan: “troviamo inaccettabile che alle difficoltà di accesso in città si aggiunga ora pure questo meccanismo mirato al raggiungimento di target prefissati, che nulla c’entrano con i legittimi percorsi del rispetto delle regole e della sicurezza. La giunta De Toni – conclude Pavan – intervenga per uscire subito da questo pasticcio”.