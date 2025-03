Musei regionali bocciati per il digitale ma promossi per le iniziative

Un quadro di luci ed ombra contraddistinto da investimenti importanti. La V commissione del Consiglio regionale ha analizzato “Indagine su musei e luoghi della cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, strumento che sarà utile per programmare un piano strategico coma ha evidenziato il vicepresidente della giunta Mario Anzil.

Da un lato è emerso l’aumento di mezzo milione di euro dei fondi per i musei di interesse regionale e un totale di 16,4 milioni di investimenti nel 2023.

Tra i punti di forza l’ottima percentuale di siti dotati di procedure per la catalogazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il pet friendly, il regolare svolgimento di attività. C’è ancora qualche limite per quanto riguarda catalogazione, digitalizzazione, ottimizzazione del personale, strumenti avanzati per l’accessibilità e programmi di inclusione. Bocciati i musei perché solamente 1 su 5 ha una connessione internet aperta al pubblico e solamente il 20% offre la possibilità di acquistare biglietti online.