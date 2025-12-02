Nasce il Distretto del Cibo: rete per valorizzare territorio e agricoltura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stato firmato oggi l’atto costitutivo del Distretto del Cibo di Udine, una nuova realtà associativa pensata come motore di sviluppo territoriale. Il progetto riunisce Comuni, imprese agricole, produttori agroalimentari e diverse realtà locali attorno al capoluogo friulano, con l’obiettivo di far crescere e valorizzare l’economia del territorio a partire dal cibo, dalla qualità delle produzioni e dalla collaborazione tra soggetti diversi.

Il Distretto nasce per costruire progetti condivisi, favorire sinergie tra aziende e promuovere la filiera corta, con la finalità di sostenere chi produce qualità in un’area ampia che trova il suo baricentro a Udine. Sono già dodici i Comuni aderenti: da Basiliano a Buttrio, passando per Campoformido, Codroipo e coinvolgendo Mariano, Mortegliano, Povoletto, Reana del Rojale, Ruda, Stregna, Talmassons e Tavagnacco. Altri enti locali hanno già manifestato la volontà di partecipare nei prossimi mesi.

Fin dalla fase di avvio hanno aderito anche il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo e Confcooperative Alpe Adria, oltre ad altre imprese del territorio, a testimonianza di una rete che punta a crescere rapidamente.

Uno dei principali obiettivi del Distretto è diventare uno strumento capace di aprire l’accesso a opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee, favorendo investimenti, innovazione e iniziative che singole imprese non potrebbero realizzare da sole. Parallelamente, il Distretto lavorerà per rendere più sostenibili le pratiche agricole, tutelare il paesaggio, ridurre gli sprechi e consolidare un modello di filiera sempre più radicato al territorio e alla sua identità.

A guidare la nuova realtà sarà Cristiano Shaurli, già assessore regionale all’Agricoltura, affiancato dai consiglieri delegati nominati dall’assemblea del consiglio direttivo. Tra le realtà rappresentate figurano l’Università degli Studi di Udine, la Camera di Commercio Pordenone–Udine, Coldiretti, Confagricoltura, il Comune di Udine e Udine Mercati.

Con la nascita del Distretto del Cibo, il territorio friulano punta quindi a valorizzare le proprie eccellenze e a costruire uno sviluppo fondato su qualità, sostenibilità e collaborazione.