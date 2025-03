Nasce il progetto Vivere il Natisone in sicurezza: coinvolti anche studenti

E’ stato presentato oggi a Manzano il progetto “Vivere il Natisone in sicurezza”, promosso dal Contratto di fiume con il sostegno della Regione. Un approccio che nei prossimi mesi sarà rivolto alla popolazione dei 13 comuni aderenti al patto, ma che in futuro potrebbe essere proiettato ai turisti. Il progetto prevede un percorso completo, che include un video informativo, volantini e incontri sul territorio dalle 18 alle 20. Si partirà venerdì 14 marzo da Cividale, proseguendo con altre nove in altrettanti comuni fino a metà aprile. Se per la cittadinanza ci saranno delle lezioni dedicate a vari aspetti dell’ecosistema, circa mille studenti delle medie di sette istituti comprensivi saranno anche portati in riva al Natisone per riconoscere i segnali di pericolo. Alla conferenza stampa di presentazione del progetto hanno partecipato Marco Lipizer referente regionale dei Contratti di Fiume FVG , lGiorgia Carlig, presidente del Contratto di Fiume Natisone, Silvia Parmiani, vicesindaco del Comune di Manzano, e il geologo e soccorritore fluviale Andrea Mocchiutti, ideatore del progetto.