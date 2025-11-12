Nasce l’Ecomuseo delle Rogge

Un patrimonio d’acqua, di lavoro e di memoria collettiva: è questo il cuore dell’Ecomuseo delle Rogge, progetto condiviso dai comuni di Reana del Rojale e Tavagnacco insieme all’associazione Anthropoi XXI APS. L’obiettivo è valorizzare l’antico sistema di canalizzazione che da secoli attraversa il territorio friulano. Il percorso verso il riconoscimento ufficiale si arricchisce di due iniziative: il 14 novembre a Feletto Umberto la proiezione del film “L’operosità dell’acqua”, dedicato ai mestieri e agli opifici idraulici del passato e il 4 dicembre, al Mulino di Adegliacco, l’inaugurazione della mostra “Guerra e pane”, che racconta come si produceva e si sopravviveva durante i conflitti mondiali.Un viaggio nella memoria e nella sostenibilità, per riscoprire il valore del territorio e delle sue acque.