Una notte stellata avvolge in principio le facciate di piazza Matteotti. Poi l’arrivo della luce e sulle facciate comincia a crescere un bosco. La neve imbianca i rami e tra gli alberi fanno la loro comparsa gli animali della foresta, da un lato all’altro della piazza. Prima lo scoiattolo con la sua curiosità, poi il maestoso cervo, la famiglia di orsi e la civetta in volo. La scena cambia e il racconto entra nelle case. Alle finestre dei palazzi arriva Babbo Natale a consegnare i regali. Quando i pacchi si aprono, sulla piazza torna il cielo stellato e la fiaba ricomincia.

Dura cinque minuti la fiaba invernale a 360 gradi che ha acceso il Natale udinese. Il videomapping animato nel salotto della città è la novità dell’edizione 2026. Negli scorsi anni aveva come protagonista la Loggia del Lionello, quest’anno si estende su ben tre lati di piazza San Giacomo, dove le proiezioni statiche delle passate edizioni hanno lasciato spazio a una storia che accompagna lo sguardo da un palazzo all’altro.

L’accensione e i discorsi in piazza Libertà davanti a migliaia di persone

Come da tradizione, il Natale udinese ha preso ufficialmente il via in piazza Libertà, con il countdown e l’accensione delle luci del grande abete, attesa da almeno 2000 persone. Una volta premuto il pulsante si è illuminata anche la Loggia del Lionello, con una proiezione di stelle sulla facciata. In quella che ormai è la cartolina delle feste in città, da questa sera le piazze che si attraversano ogni giorno si illuminano dell’atmosfera natalizia e accompagneranno la città per tutte le feste.

Alla prima accensione hanno assistito alcune centinaia di persone, insieme alle autorità civili e a diversi rappresentanti delle istituzioni. In piazza sono intervenuti il vicesindaco Alessandro Venanzi, monsignor Luciano Nobile e il presidente della Camera di commercio di Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo. Tappa per tappa, ad accompagnare la carovana istituzionale, composta da diverse autorità civili e militari, è stato il coro dell’università degli studi di Udine, che ha cantato alcuni pezzi della tradizione natalizia.

“Da qualche anno le luminarie sono un motivo in più per venire a Udine durante le feste. Lo scorso anno, secondo i dati raccolti dall’Università di Udine, grazie a questo spettacolo abbiamo accolto nel periodo natalizio oltre 400 mila visitatori. Quando pensiamo a come illuminare la città, vogliamo che i friulani qui si sentano a casa e che chi arriva da fuori abbia il piacere di scoprire Udine passeggiando per le sue piazze. È da qui che nasce l’idea di valorizzare le facciate dei nostri palazzi storici in un percorso che accompagni le persone da una piazza all’altra”, ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Quella passeggiata è anche un’occasione per fermarsi nei negozi e nei locali della città. Per questo il Natale, che porta a Udine persone da un territorio ampio, è un appuntamento importante per chi qui lavora e fa impresa. La prima accensione, da qualche anno a questa parte, vuole essere il momento in cui gli udinesi si ritrovano in piazza, e il mio pensiero va anche ad Arianna Calcaterra, scomparsa un anno fa, che fu tra le prime a immaginarla come un evento cittadino”.

È intervenuto in seguito anche il presidente Giovanni Da Pozzo che ha portato i saluti delle categorie e augurato un buon periodo di festività per le attività economiche e per tutta la comunità friulana. Monsignor Nobile ha chiuso gli interventi istituzionali con il tradizionale saluto religioso.

Luci e proiezioni sui palazzi della città

Le proiezioni architettoniche tornano a essere una delle cartoline del Natale udinese. Alle stelle della Loggia del Lionello e alla fiaba animata di piazza Matteotti si aggiungono le proiezioni sul Castello, sul Museo Etnografico del Friuli e sulla stazione ferroviaria. In piazzetta Lionello spicca Palazzo D’Aronco che per le feste si veste interamente di luci e diventa gioiello del centro storico. Ultima ma non ultima, tra le tappe anche piazza Venerio, illuminata grazie alla Camera di commercio di Pordenone-Udine.

Ma non è tutto. Saranno valorizzati attraverso illuminazioni dedicate anche il Duomo, Porta Villalta, Porta Manin, e Porta Aquileia, mentre saranno 45 le vie e le piazze interessate dalle luminarie natalizie, grazie agli allestimenti direttamente curati dal Comune e a quelli realizzati con il contributo dell’amministrazione.

Alle luminarie si aggiungeranno installazioni luminose pensate anche come elementi di attrazione e occasioni fotografiche per cittadini e visitatori: una grande stella con seduta in piazza Libertà, una stella per i selfie in piazzetta Lionello, ulteriori stelle luminose in piazzale Cavedalis e piazzale Oberdan, decorazioni sugli alberi di piazza Primo Maggio e una grande scritta augurale in piazzale Chiavris.

Due grandi abeti in centro e gli alberi nei quartieri

Sul plateatico di piazza Libertà campeggia l’abete alto quasi venti metri, arrivato dai boschi della Carnia e donato da Legnolandia. Un secondo grande abete, di dimensioni simili, illumina piazza Duomo davanti alla cattedrale di Santa Maria Annunziata.

Gli alberi più piccoli portano le luci delle feste in piazza Primo Maggio, piazzale della Repubblica, al parco Moretti e in piazzetta del Pozzo, davanti al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e in via Pradamano. L’allestimento raggiunge anche piazza Godia e piazza San Cristoforo, Laipacco, San Rocco, San Paolo, Sant’Osvaldo e i Rizzi, oltre al parco Martiri delle Foibe e a viale Venezia, all’altezza della parrocchia di San Giuseppe. Le luminarie entrano così anche nelle piazze e nei luoghi di ritrovo quotidiano dei quartieri.

La pista di ghiaccio

Poco prima, alle ore 16, ha inaugurato ufficialmente anche Udine Ice Park, il villaggio Natalizio con la pista di pattinaggio, diventato ormai appuntamento fisso delle feste udinesi. Si rinnova la location, piazza XX Settembre, novità dello scorso anno che aveva riscosso enorme successo tra il pubblico. Una scelta che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare questa piazza con eventi, flussi di visitatori e partecipazione pubblica. La pista di ghiaccio sarà aperta fino al 10 gennaio dalle 14.30 alle 20 nei giorni feriali, dalle 10.30 alle 21 nei giorni prefestivi e dalle 10.30 alle 20 nei giorni festivi. Durante le vacanze scolastiche l’orario di apertura è anticipato alle ore 10.30.

Una rete che unisce: collaborazioni e sostegno economico

Il progetto natalizio del Comune di Udine è anche il risultato di una collaborazione virtuosa tra Amministrazione comunale, associazioni di borgo e di via, parrocchie, pro loco e associazioni di categoria, con il supporto della Camera di Commercio e di partner privati come Legnolandia, che ha donato l’albero di Piazza Libertà.