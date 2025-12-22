Natale subacqueo, la magia torna al lago di Cornino

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È tutto pronto per la cinquantunesima edizione del Natale subacqueo al Lago di Cornino, uno degli appuntamenti più attesi della Vigilia in Friuli. La sera del 24 dicembre, alle 20, sulle rive del lago sarà celebrata la messa di Natale, officiata da monsignor Sergio De Cecco. Al termine della funzione, una quarantina di sub dell’Associazione Friulana Subacquei si immergeranno nelle acque per poi riemergere in un suggestivo gioco di luci, portando tra le braccia la statua del Bambin Gesù. Un momento simbolico e molto emozionante che completerà il presepe galleggiante, composto da 21 statue e illuminato da centinaia di luci a led. Una tradizione che da oltre mezzo secolo richiama pubblico numeroso a Forgaria nel Friuli, anche da fuori regione e dall’estero, e che unisce fede, spettacolo e comunità.