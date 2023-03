“Nessun perdono, i bambini non si toccano!”

Questa è la storia di Daniel Samba, 35 anni, nativo del Camerun, autista di mezzi pubblici. Arrivato in Friuli nel 2002 come rifugiato politico, nel 2004 ha ottenuto la protezione internazionale iniziando un percorso diventato emblema di piena integrazione.

Perché Daniel è orgoglioso della divisa aziendale e di essere friulano. Conosce la marilenghe con la quale compone poesie, inglese, francese e tedesco. Samba è un uomo frizzante, molto amato dai colleghi della Saf, dove lavora dal 2015. A Udine ha messo su famiglia sposando la connazionale Blondin; dal loro matrimonio sono nati Jorge Ilario e Pearl Amelia. Si è messo subito a studiare mentre era ospitato alla Casa dell’Immacolata, frequentando poi i corsi serali al Civiform per il diploma di terza media; non si è però accontentato e allo Stringher ha completato il corso di operatore turistico e della ristorazione.

Come reagiscono quando vedono che alla guida del mezzo c’è un autista di colore?

“Essere friulano per me significa non essere camerunese. Sono due identità che convivono e comunque non ho mai sentito commenti negativi. I viaggiatori mi conoscono bene, sanno chi sono”.

Figuriamoci poi se la sentono parlare in friulano.

“Non è più una novità sentirmi parlare in friulano, ancje in cjargnel – Samba ha fatto anche da testimonial durante una campagna per valorizzare l’uso del friulano tra i giovani (ndr)-. Se sulle prime le reazioni erano di stupore, ora anche il termine ‘orpo’ è stato sdoganato”.

Guida vari mezzi. E’ un mestiere che ama o provvisorio?

“Ho il privilegio di fare questa professione in un gruppo di lavoro fantastico. Ricopro un ruolo stimolante, cosa importante per uno come me che ama fare cose diverse e che, se serve, fa qualche ora in più, visto i tempi che corrono”.

Cosa ne pensa del bus pieno di studenti dirottato a San Donato Milanese?

“Questa vicenda mi ha particolarmente colpito. Non riesco a capire come sia potuto accadere visto che prima di entrare in Saf ho dovuto superare diverse verifiche. Mi hanno sottoposto, come è giusto che sia, a diversi controlli. Ti sledrosin come un cjalcin – ti rivoltano come un calzino, dice sorridendo – perché devono capire se sei idoneo al ruolo. Inoltre, dopo aver superato questi accertamenti ti sottopongono a una prova di guida alla presenza di un addetto molto rigoroso. Non si scherza davvero. Così ho cominciato a guidare i bus del servizio scolastico, prima a Palmanova, Cervignano e Rivignano, ultimamente a Mereto di Tomba e Codroipo”.

Da quel giorno la guardano con sospetto?

“Chi mi conosce, mi chiede quando torno. Ognuno ha il suo modo di lavorare, ma siamo affiancati dai nostri accompagnatori che reputo i nostri angeli. I ragazzi sono vivaci, ma quando hanno preso confidenza e ci sono le condizioni per scambiare qualche chiacchiera, allora l’atmosfera è fantastica”.

Cosa ne pensa della concessione della cittadinanza italiana ai ragazzi che hanno salvato i compagni allertando i carabinieri?

“Sono stati coraggiosi, hanno compiuto un grande gesto ed è giusto che quei piccoli eroi siano premiati. Si tratta di un segnale importante anche per gli altri ragazzi che devono essere stimolati da questi gesti positivi”.

Perdonerebbe il dirottatore?

“Non sono né un prete né un giudice. La violenza va condannata a prescindere. In ogni caso, è sbagliato utilizzare i morti in mare per giustificare una simile azione”.

Samba conclude con un appello accompagnato dal suo solito sorriso “Mi auguro che tutti utilizzino i mezzi della Saf. Non fate i furbi e acquistate i biglietti. O vin i controlors che a fasin i blitz!”.