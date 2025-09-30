Note di solidarietà: concerto benefico per Haiti sabato 4 ottobre al Teatrone di Udine

Sabato 4 ottobre, alle ore 19, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà “Note di Solidarietà. Concerto per Haiti e Perù”, un evento benefico che unisce imprese, istituzioni, musica e sport del nostro territorio per sostenere i progetti dell’associazione Pane Condiviso OdV.

Promosso dalla A.S.D. Chiarcosso – Help Haiti, con il sostegno tangibile della Chiarcosso Srl e Gesteco Spa e con il supporto di United Eagles Basketball Cividale, il concerto rappresenta un’iniziativa che mira a portare aiuto concreto ai bambini in situazioni di grave vulnerabilità in Haiti e Perù.

La musica come veicolo di solidarietà

L’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani accompagnerà gli spettatori in un emozionante viaggio musicale tra solidarietà, sostenibilità sociale, e valorizzazione del territorio, celebrando grandi compositori della musica classica, da Faurè a Debussy: un intreccio di bellezza, speranza e futuro.

Un concerto che diventa momento di riflessione: la musica si fa gesto concreto, abbraccio sonoro, ponte tra emozione e impegno. Un invito a guardare oltre i confini, oltre le distanze, verso chi ha più bisogno.

Un gesto collettivo per costruire un futuro più giusto

“Note di Solidarietà” non è solo beneficenza, ma un’azione collettiva per generare un impatto duraturo: costruire opportunità, generare relazioni, ridare dignità. Un evento che dimostra quanto la collaborazione tra mondi diversi – impresa, cultura, sport e volontariato – possa diventare forza trasformativa.

L’intero ricavato sarà devoluto a Pane Condiviso OdV, associazione che da oltre 40 anni opera in Haiti e Perù per garantire istruzione, protezione e un futuro migliore a bambine e bambini in condizioni di vulnerabilità estrema.

Come sottolinea Ivana Mary Agosto Chiarcosso, presidente dell’associazione: “Siamo un gruppo di volontari che si prende cura dei bambini di Haiti e Perù da 42 anni. I nostri bambini sono poveri: se non vengono aiutati non mangiano, non vanno a scuola. Toccano il cielo con un dito quando ricevono in dono una divisa, una scatola di colori, un piatto di riso. Con la partecipazione al concerto, potremo aiutarli. Tutti insieme”.

La sostenibilità sociale: quando la responsabilità diventa azione

Quando si parla di sostenibilità, l’attenzione spesso si concentra sugli aspetti ambientali ed economici. Ma c’è una terza dimensione fondamentale: la sostenibilità sociale. Significa costruire contesti di vita più equi e inclusivi, capaci di offrire dignità e possibilità a tutti, soprattutto a chi parte da condizioni di svantaggio.

Attraverso questa iniziativa, gli attori del territorio dimostrano che è possibile fare rete per costruire un cambiamento reale, sostenendo progetti che offrono protezione, istruzione e opportunità a bambine e bambini in contesti fragili.

Perché il futuro, anche quello di chi è lontano, si costruisce oggi con gesti consapevoli e comunità responsabili.

Come partecipare

I biglietti sono disponibili su Vivaticket, sia online che presso i rivenditori autorizzati, oltre che alla biglietteria del teatro.

“Note di Solidarietà”, un’alleanza territoriale che guarda lontano, per costruire futuro.