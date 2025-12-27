Notte dei Confini, oltre 10mila a Villa Manin tra arte e luci

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Villa Manin grande successo per la “Notte dei Confini”, che ha trasformato la Piazza del Doge in un palcoscenico a cielo aperto tra arte, musica e videomapping. Circa ventimila persone hanno assistito allo spettacolo multimediale che ha illuminato la facciata della villa con immagini e suggestioni visive riprese dalla mostra “Confini, da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni” allestita all’Esedra di Levante visitabile fino al 12 aprile. La serata ha visto protagonista al pianoforte Remo Anzovino, che ha accompagnato le proiezioni insieme al curatore della mostra, Marco Goldin, autore di una lettura poetica in dialogo con la musica.

Un evento immersivo ed emozionante che ha trasformato Villa Manin in un grande spazio di partecipazione culturale sotto le stelle.