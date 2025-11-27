  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
Nuova viabilità in centro: arrivano cambi e critiche di Confcommercio

Domani mattina si troveranno sul posto i tecnici del Comune di Udine, gli addetti di SSM per la predisposizione della segnaletica orizzontale
L’Amministrazione comunale ha definito un nuovo assetto della viabilità dell’area racchiusa tra via Battisti, via Canciani e via Poscolle alta, che prenderà il dalla mattinata di venerdì 28 novembre. In mattinata si troveranno sul posto i tecnici del Comune di Udine, gli addetti di SSM per la predisposizione della segnaletica orizzontale e gli incaricati di Hera per la sincronizzazione del nuovo impianto semaforico.

Tutto il “ferro di cavallo” del centro storico è stato interessato da importanti lavori che hanno riguardato sia le infrastrutture sotterranee sia la superficie: insieme a Cafc sono stati realizzati i nuovi impianti fognari e i sottoservizi idrici e, al tempo stesso, le tre vie sono state completamente riqualificate. La nuova pavimentazione in porfido, portata a livello di camminata, restituisce oggi un’immagine più ordinata, sicura e armoniosa, con un significativo miglioramento dell’estetica complessiva del comparto e dell’accessibilità del centro storico.

Per quanto riguarda la viabilità dell’area, che è inserita nel contesto della Zona a Traffico Limitato, via Battisti è la nuova via di ingresso a piazza XX Settembre, mentre la nuova via di uscita sarà via Poscolle alta, con il collegamento diretto in direzione di via Poscolle. In corrispondenza della nuova intersezione sarà installato un impianto semaforico che regolerà il passaggio dei mezzi.

L’accesso a via Battisti e quindi il transito attraverso via Canciani e via Poscolle alta rimarrà comunque regolato dalla Zona a traffico limitato.

In via Del Gelso, in prossimità della nuova intersezione, saranno realizzati nuovi stalli riservati alle operazioni di carico/scarico fino a 30 minuti. Inoltre, il Comune di Udine provvederà a dipingere la segnaletica del tratto di pista ciclabile di via Poscolle Alta che si collegherà, in modo chiaro e sicuro, all’FVG 1.

Questa soluzione, in particolare l’accesso da Via Battisti, sperimentata nei mesi scorsi in occasione delle chiusure dovute al cantiere e successivamente condivisa anche con le categorie economiche, ha evidenziato chiari vantaggi rispetto alla precedente organizzazione della circolazione, rendendo l’accesso da piazza Garibaldi più funzionale e sicuro per tutti gli utenti della strada.

“Con l’introduzione di questa nuova organizzazione della viabilità – dichiara l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol – interveniamo per rendere più ordinato e chiaro l’accesso all’area, migliorando le condizioni di sicurezza e la gestione dei flussi di traffico. La soluzione, sperimentata nei mesi scorsi durante i lavori e condivisa con le categorie economiche, ha mostrato risultati positivi, consentendo un accesso più controllato e regolare. Si tratta di un passaggio significativo, che accompagna la riqualificazione urbana e prepara il territorio a una futura gestione della mobilità più coerente e sostenibile, anche in vista della futura introduzione delle telecamere per la Ztl”.

“Confcommercio mandamentale di Udine accoglie con favore il fatto che l’amministrazione comunale, nelle ultime settimane, abbia iniziato a fare proprie alcune delle proposte avanzate dalla nostra associazione. Si tratta di segnali concreti che vanno nella direzione di un maggiore ascolto e di una collaborazione più efficace con il mondo delle imprese e del commercio cittadino”. Lo dichiara Rodolfo Totolo, presidente mandamentale, citando tra l’altro la pista di ghiaccio riposizionata in centro storico, e in particolare in piazza XX Settembre, la riapertura della viabilità su via Stringher in direzione via Savorgnana, conseguente al completamento dei lavori nella zona, e più in generale il percorso di perfezionamento della Ztl, tema sul quale Confcommercio aveva avanzato proposte oltre un anno fa, tra cui il cambio di viabilità sul tratto noto come “ferro di cavallo”.

«Non possiamo tuttavia evitare di segnalare la nostra perplessità rispetto alla tempistica scelta per l’introduzione del nuovo assetto viabilistico – aggiunge Totolo –: un intervento che entra in vigore proprio nel giorno clou del Black Friday, in tempi di festività natalizie, periodi cruciali per il commercio cittadino. Confidiamo che i disagi per residenti, imprese e visitatori siano contenuti al minimo possibile, come assicurato durante i recenti confronti con il Comune. Ci auguriamo infine che anche le ulteriori proposte presentate da Confcommercio possano trovare spazio in un percorso di dialogo costruttivo e di realizzazione concreta, nell’interesse dell’intero sistema economico e della comunità cittadina, non solo del centro storico ma di tutta Udine».

