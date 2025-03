Nuova vita per i parchi pubblici di Campoformido

Grande partecipazione sabato mattina, 8 marzo, all’inaugurazione dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco di Campoformido, un evento che ha visto coinvolte numerose famiglie, autorità locali e il sindaco Massimiliano Petri. L’iniziativa, svoltasi presso il parco di Villa Primavera alle ore 10.00, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel rendere le aree verdi comunali più sicure, accoglienti e funzionali.

Il progetto ha portato numerose novità in varie zone del territorio. A Villa Primavera, nel parco situato tra Strada dei Tigli e Viale delle Rose, l’intera area verde è stata completamente rinnovata, con l’introduzione di giochi inclusivi per bambini, una moderna superficie in gomma antitrauma, nuovi tavoli e panchine. È stato inoltre arricchito l’allestimento con un trampolino, una nuova mascotte ed una zip line pensata appositamente per far divertire i più piccoli, creando un luogo ideale per lo svago e l’organizzazione di feste ed eventi all’aria aperta.

Sempre a Villa, anche via Patriarchi vede un’importante novità con la creazione di una nuova area relax, dotata di un tavolo da picnic e di una panchina panoramica con vista sul parco del Cormor. Non manca un intervento atteso dai cittadini di Basaldella: in piazza 4 Novembre, infatti, è stata finalmente riposizionata una panchina, rimossa un anno fa per questioni di sicurezza.

Significativi miglioramenti sono stati realizzati anche in via Adriatica, con l’installazione di nuovi giochi, come una grande giraffa d’arrampicata e un’altalena a cesto, e la sostituzione della pavimentazione con materiali antitrauma più sicuri. Inoltre, un vecchio castello in legno, ormai deteriorato e pericoloso, è stato rimosso e smaltito adeguatamente. Alla Boschete di Campoformido, infine, la nuova zip line completa il piano di interventi previsti.

«Questa inaugurazione rappresenta un passo importante nel miglioramento della qualità della vita delle famiglie – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Petri a margine dell’evento –. I parchi pubblici sono punti di aggregazione sociale e spazi fondamentali per la nostra comunità. Abbiamo puntato sulla sicurezza e sulla funzionalità per rispondere ai bisogni di tutti, dai bambini agli anziani». Il primo cittadino ha poi sottolineato: «L’obiettivo è trasformare queste aree verdi in veri e propri luoghi di socializzazione, dove famiglie e cittadini possano trascorrere momenti sereni. Grazie all’impiego di fondi comunali, abbiamo restituito ai cittadini spazi rinnovati, moderni e sicuri. Questo intervento segna solo l’inizio di un percorso più ampio di riqualificazione, che proseguirà con ulteriori azioni mirate in tutto il territorio comunale»