Nuovi incarichi nelle parrocchie udinesi: cambia la guida di diverse comunità

Cambi ai vertici di diverse parrocchie dell'Arcidiocesi di Udine. Le nuove nomine, annunciate tra il 9 e l'11 novembre, riguardano quattro sacerdoti che assumeranno nuovi incarichi pastorali nelle prossime settimane. Don Cyriacus Elelleh sarà il nuovo parroco di Varmo e delle comunità limitrofe, dopo la scomparsa di don Franco Del Nin. Don Valentino Martin diventa parroco in solidum di Trivignano Udinese e Clauiano, insieme a mons. Paolo Brida. A Torreano e Prestento arriva don Gordian Ibeto Chukwumaeze come vicario parrocchiale, mentre don Christian Marchica assumerà lo stesso ruolo nella collaborazione pastorale di Mortegliano, continuando i suoi incarichi diocesani e accademici.