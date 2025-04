Nuovi spazi per gli adolescenti, il 10,40% sono in carico ai servizi sociali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani del territorio nuove opportunità di aggregazione, crescita e supporto, in un periodo storico in cui l’adolescenza è sempre più segnata da difficoltà relazionali, dispersione scolastica e disagio psicologico. Le nuove “case degli adolescenti” saranno luoghi inclusivi e innovativi, progettati per valorizzare il potenziale di ragazze e ragazzi, promuovere la loro integrazione sociale e accompagnarli in un percorso di crescita personale e professionale, ma anche luoghi d’incontro per le famiglie ove i genitori coordinati da esperti, potranno riflettere sulla relazione educativa genitori-figli, garantendo supporto e ascolto nelle situazioni critiche ma anche una guida costante per apprendere le giuste strategie educative.Il progetto DesTEENAzione, della durata triennale, mira a creare spazi multifunzionali gratuiti, accessibili dal lunedì al sabato, in cui gli adolescenti possano sperimentare attività educative, culturali e ricreative. Gli spazi saranno strutturati per ospitare laboratori artistici, sportivi e tecnologici, con un team multidisciplinare di educatori, psicologi e assistenti sociali pronti a rispondere ai bisogni emergenti dei ragazzi.L’intervento prevede anche azioni di sostegno alle famiglie, con percorsi di accompagnamento educativo e supporto psicologico. Particolare attenzione sarà riservata ai neomaggiorenni in uscita da percorsi di tutela (careleavers), per garantire loro un’inclusione attiva nella società e nel mondo del lavoro.Il progetto prevede la creazione di un unico spazio multifunzionale presso l’ex Casa del Comandante della Caserma Osoppo, destinato a diventare un punto di riferimento per le famiglie e per i giovani e ma anche per le istituzioni e i servizi del territorio che potranno trovare nella struttura risorse di consulenza e di intervento. La struttura, di oltre 200 mq, sarà attrezzata con ambienti per attività di gruppo, spazi individuali per colloqui, aree per eventi e laboratori creativi, oltre a servizi adeguati per garantire un’accoglienza sicura e inclusiva.