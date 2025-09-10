Oggi il ritorno a scuola per migliaia di studenti in Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La scuola in Friuli Venezia Giulia inizia sotto la pioggia, che stamattina ha accompagnato il ritorno sui banchi di migliaia di studenti. La Regione ha fissato ufficialmente la data di apertura per domani, 11 settembre, ma molti istituti hanno scelto di anticipare l’avvio, sfruttando l’autonomia scolastica. Secondo i dati dell’Ufficio scolastico regionale, complessivamente saranno 130.914 gli studenti nelle aule: 11.862 i bambini della scuola dell’infanzia, 38.376 gli alunni della primaria, 27.340 i ragazzi delle scuole medie e 49.336 quelli delle superiori. La provincia con più iscritti resta Udine con oltre 21mila studenti, seguita da Pordenone con 14mila, Trieste con quasi 8.500 e Gorizia con oltre 5.500. A questi si aggiungono i 3.850 giovani che frequenteranno le scuole di lingua slovena. Anche quest’anno prosegue però il calo delle iscrizioni: saranno circa duemila studenti in meno rispetto al 2023, un trend negativo che negli ultimi tre anni ha portato alla perdita di circa sessanta classi in tutta la regione.