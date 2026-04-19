Oggi la Giornata nazionale dell’educazione del cane

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Si è svolta oggi, domenica 19 aprile, la Giornata nazionale dell’educazione del cane, iniziativa dedicata al rapporto consapevole tra persone e animali domestici.
L’evento, promosso dalla Scuola ThinkDog, ha coinvolto anche il Friuli Venezia Giulia con attività aperte al pubblico, tra incontri informativi, passeggiate e momenti di socializzazione.
Obiettivo della giornata, diffondere una maggiore cultura dell’educazione cinofila e promuovere una convivenza più equilibrata tra cane e proprietario