Orientamento scolastico a Tolmezzo

Venerdì 21 novembre, alle 18, nella sede della Delegazione del capoluogo carnico di Confindustria Udine, l’appuntamento dedicato ai genitori dei ragazzi delle terze medie
Redazione
Autore: Redazione

Quest’anno sarà la sede della Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine, promotrice dell’incontro, ad ospitare, venerdì 21 novembre, con inizio alle 18, il tradizionale evento di orientamento riservato ai genitori dei ragazzi che frequentano la terza classe delle scuole secondarie di primo grado del comprensorio montano.

L’appuntamento, che si svilupperà sotto forma di Talk Show in collaborazione con il Teatro Educativo, prevede la partecipazione di due imprenditori, Federica Gortani in rappresentanza di Gortani S.r.l. e Manuel Pravato in rappresentanza di Prosciuttificio Wolf Sauris S.p.A.

I testimonial, con l’ausilio degli attori del Teatro Educativo, tratteranno le tematiche orientative rispondendo alle domande dei genitori, con il supporto della dottoressa Marina Perego, psicologa esperta in orientamento scolastico. Nel corso del talk verranno anche proiettati due video realizzati per l’occasione in collaborazione con Gortani S.r.l. e Prosciuttificio Wolf Sauris S.p.A.

Il talk show “Orientagenitori” rappresenta la conclusione del progetto “La vetrina delle nostre imprese per le scuole medie”, pensato per far conoscere le aziende del territorio montano ai ragazzi delle terze medie ed alle loro famiglie, e fa seguito allo spettacolo teatrale “OrientaLiveShow”, destinato agli studenti, che è stato messo in scena lo scorso 7 ottobre al Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo.

L’attenzione riservata ai temi dell’orientamento dalla Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine, guidata da Mario Zearo, è giustificata. La conclusione della scuola secondaria di primo grado è senza dubbio un periodo delicato per gli studenti e per le loro famiglie. Il momento della scelta del percorso di studi superiori si avvicina e alle incertezze dei ragazzi si uniscono i dubbi dei genitori. È una decisione importante che richiederebbe, assieme alla valutazione delle attitudini personali dei ragazzi, anche una riflessione sulle prospettive occupazionali future.

Si tratta di una scelta, infatti, dalla quale dipenderà gran parte del futuro lavorativo dei ragazzi, ma che spesso viene fatta dando più importanza ad aspetti emotivi e ideali, piuttosto che all’esame obiettivo della realtà. Una realtà che, ad oggi, parla chiaro e dice che le imprese del territorio faticano a trovare i profili professionali richiesti praticamente in un caso su due.

L’ingresso all’evento, ospitato nella sede della Delegazione di Tolmezzo, in via Carducci 22, è libero, previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e per iscriversi all’appuntamento è possibile contattare gli uffici della Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine, al numero di telefono: 0433 2041, oppure consultare il sito di Confindustria Udine.

