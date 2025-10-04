Osoppo, inaugurato il nuovo Museo della Fortezza: un ponte tra memoria e futuro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un ponte tra memoria e futuro: è così che il vicegovernatore e assessore alla Cultura Mario Anzil ha definito il nuovo Museo della Fortezza di Osoppo, inaugurato oggi sul colle che domina la pianura friulana. Un allestimento moderno e immersivo, che racconta la storia del sito attraverso i secoli, dalla preistoria al Risorgimento, fino alla Grande Guerra, valorizzando un luogo simbolo della resistenza e della cultura di confine. Anzil ha ricordato come il progetto sia nato da un lavoro condiviso tra Regione, Comune e comunità locale, con un contributo complessivo di 830mila euro da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. “I musei – ha detto – non sono solo spazi di conservazione, ma luoghi vivi di conoscenza e di emozioni, capaci di restituire valore e identità al territorio”. Soddisfatta anche l’assessore alle Finanze Barbara Zilli, che ha parlato di una giornata di grande significato non solo per Osoppo, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia. “Il Forte di Osoppo – ha ricordato – è una vera perla del nostro patrimonio, e con questo museo aggiungiamo un tassello prezioso che racconta la nostra storia e si apre al futuro”. Alla cerimonia presenti il sindaco Lorenzo Tiepolo, il presidente della Comunità Collinare del Friuli Luigino Bottoni, rappresentanti della Soprintendenza, numerosi cittadini e amministratori del territorio.