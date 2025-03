Ospedali e case di comunità, Cgil: gravi ritardi in Italia, in Fvg tempi in linea

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I tempi e i progetti per la realizzazione di case e ospedali di comunità in Friuli Venezia Giulia marciano spediti, molto meglio che in altre regioni. Al deadline è quella del 2026, data nella quale andranno ultimate le opere finanziate dal Pnrr, quasi 2.000 progetti su scala nazionale coperti da 4 miliardi di finanziamenti Ma che punto è la situazione? Come nette in luce un report della Cgil sulla Missione Salute, nella nostra regione gli ospedali di comunità, a gestione infermieristica per la facilitazione delle dimissioni, in cantiere sono 7, per un finanziamento di 35 milioni, con 7 milioni già spesi: tre sono nei tempi, quattro presentano alcuni ritardi, ma non nell’esecuzione dei lavori. Il Friuli Venezia Giulia, assieme a Trento e Valle d’Aosta sono gli unici in linea. Quanto alle case di comunità, presidiate dai medici di base, sono 23 finanziate con quasi 90 milioni, 10 milioni già spesi Di queste strutture 17 sono perfettamente nei tempi e 6 presentano almeno uno step da rivedere. Le regioni con meno ritardi sono il Friuli Venezia-Giulia (con il 4,3% dei progetti), l’Emilia Romagna (5,9%) e Veneto (6,4%). Il sindacato solleva molte preoccupazioni a livello nazionale, dove i progetti in ritardo sono il 62%, a soli 16 mesi dalla scadenza dei termini previsti dal Pnrr. Dubbi anche sul fronte del personale: la Cgil stima che servirebbero almeno 33 mila unità in più.