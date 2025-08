Pagnacco, assemblea pubblica e 600 firme contro impianto a biometano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 600 le firme raccolte in 4 giorni, 176 delle quali in occasione dell’incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale nel teatro parrocchiale. Prosegue la mobilitazione a Pagnacco contro l’ipotesi di realizzazione di un impianto a biometano in località Casali Pezzetta, nelle vicinanze di Fontanabona, area di pregio ambientale e paesaggistico. La proposta è stata avanzata da una società consortile che raggruppa una decina di aziende agricole. L’iter è in fase interlocutoria e ripropone, in parte, i problemi sollevati dalla precedente localizzazione dell’impianto, a sud del comune. I timori principali riguardano l’impiatto sulla viabilità, con 60-70 mezzi agricoli – riferisce il comitato sorto contro l’impianto – che percorrerebbero ogni giorno a 40 chilometri orari l’arteria, di fatto paralizzandola.