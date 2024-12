Pagnacco: “Ciò che non uccide fortifica noi siamo ancora qua”

“Ciò che non uccide fortifica noi siamo ancora qua” è la frase affissa in un cartello nell’area di 70 metri quadrati, di proprietà della Regione, dove il 7 gennaio scorso era stato acceso il Pignarul di Pagnacco. L’area era stata posta poi sotto sequestro penale dal Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale per la presenza nella pira di materiale non autorizzato per l’accensione. Il cartello affisso dal gruppo tradizioni friulane ha voluto evidenziare la loro caparbietà nel mantenere viva la tradizione del paese.

L’associazione che da 60 anni organizza il Pignarul di Pagnacco non ha ancora pagato una sanzione di circa qualche migliaio di euro, sostenendosi non colpevoli in quanto, qualcuno a loro insaputa, approfittando della mancanza di controllo nell’area, aveva deposita i rifiuti e per questo chiedono solidarietà al paese. GUARDA IL VIDEO