Palmanova torna nel 1965: 1300 rievocatori per “Palma alle armi”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per tre giorni Palmanova tornerà a vivere come nel Seicento. Dal 4 al 6 settembre la città stellata ospiterà “A.D. 1615 Palma alle Armi”, una delle più importanti rievocazioni storiche d’Europa, che nel 2026 festeggia il cinquantesimo anniversario.

Saranno oltre 1.300 i rievocatori provenienti da 14 Paesi, appartenenti a una sessantina di gruppi storici. Sui bastioni, dentro e fuori Porta Cividale, sorgerà un grande accampamento con oltre 400 tende per ricostruire la vita civile e militare del 1615, tra soldati, artigiani, mercanti, nobildonne e vivandiere.

Tra le principali novità la quintana a cavallo, in programma sabato alle 16, prima della tradizionale grande battaglia delle 18.

Protagonista anche Porta Cividale, recentemente restaurata e chiusa al traffico sabato e domenica per essere vissuta all’interno della manifestazione.

In programma battaglie, duelli, mercati storici, musica, teatro e spettacoli, fino ai fuochi d’artificio conclusivi. Per i residenti di Palmanova previsto un biglietto speciale a 2 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per i minori di 14 anni.