Parco Ambrosoli, presentati i lavori di riqualificazione

Il Comune di Udine ha presentato la “casetta” del Parco Ambrosoli, dopo la conclusione degli attesi lavori di ristrutturazione. L’edificio, a breve offrirà un ulteriore servizio ai frequentatori del parco, in particolare per le famiglie, grazie alla concessione degli spazi tramite un bando che verrà pubblicato entro l’anno. Nel frattempo già dai prossimi giorni, l’immobile metterà a disposizione i servizi igienici, disponibili a tutti i fruitori del parco.

Dopo un primo intervento di messa in sicurezza e consolidamento del tetto, i lavori hanno riguardato il rinnovo degli spazi interni, l’adeguamento dei servizi e il rifacimento di infissi e intonaci. Con il recupero della struttura si completa il programma di interventi che negli ultimi anni ha dotato l’area verde di un campo da baskin, di una nuova area giochi con pavimentazione antitrauma, di percorsi accessibili e di un’area sgambamento cani di oltre mille metri quadri.

Contestualmente la mattinata ha offerto l’opportunità per presentare al pubblico il lavoro realizzato dagli studenti del Cefs, frutto di una collaborazione con il Comune di Udine. Dopo aver curato, due anni fa, l’intervento grafico che ha completato la trasformazione del campo da basket in un campo da baskin, i ragazzi hanno risanato il muro perimetrale del campo con nuovi intonaci e realizzato una nuova opera con tecniche tradizionali e contemporanee. SI tratta di quattro tondi che reinterpretano in chiave moderna opere di altrettanti artisti friulani. Oggi vengono presentate le reinterpretazioni delle opere dei Fratelli Basaldella, di Giuseppe Zigaina, Mario Palli e Luigi Spacal. L’opera presentata questa mattina inaugura un progetto di collaborazione con il Formedil Udine / SCUOLA Cefs, che prevede l’installazione in luogo pubblico di due “tondi” di questo tipo realizzati dagli studenti ogni anno.

“In questi anni abbiamo rinnovato l’area giochi, reso accessibili i percorsi e trasformato il campo da basket per rendere lo sport accessibile a tutti. Con la casetta ristrutturata completiamo un percorso atteso, e offriamo, nel parco Ambrosoli, l’esempio di come stiamo lavorando su tutte le aree verdi nei quartieri della città”, dichiara l’assessore alle Opere pubbliche e al Verde Ivano Marchiol. “Curare lo spazio pubblico significa curare sé stessi e la comunità, per questo motivo siamo felici anche di questa collaborazione con il Cefs, che sta contribuendo a migliorare diversi spazi pubblici di Udine”.

“Il parco Ambrosoli è vicino all’università e a diversi istituti scolastici. È bello che proprio qui gli studenti del Cefs abbiano avuto la possibilità di lasciare un segno con il proprio lavoro”, aggiunge l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Federico Pirone. “Il loro omaggio agli artisti friulani resterà in un luogo pubblico, dove chi passa ogni giorno potrà incontrarlo e riscoprire una parte della cultura del nostro territorio. Questi sono progetti a cui come amministrazione daremo sempre spazio, in un percorso di cura quotidiana che stiamo portando avanti e riteniamo il modo migliore di agire nei confronti della comunità”.

A spiegare infine il percorso seguito dai ragazzi di Formedil Udine / SCUOLA Cefsè il direttore Loris Zanor: “Con queste opere vogliamo educare i ragazzi al bello, nel suo senso più alto, che è prendersi cura degli spazi di tutti”, commenta. “Ringraziamo il Comune per questa collaborazione che permette agli studenti di lasciare un’impronta artistica in città, in un parco che tante persone vivono ogni giorno”.