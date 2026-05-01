Parelli, il ricordo dal palco del Primo Maggio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Musica, partecipazione e tanta emozione per la prima edizione del Concertone del Primo Maggio a Udine.
Dalle 16 fino a mezzanotte, sul palco artisti nazionali e locali, con grande entusiasmo soprattutto tra i giovani: “Finalmente il concertone anche a Udine”, racconta il pubblico.
Un evento non solo di festa, ma anche di riflessione, dedicato alla sicurezza sul lavoro e alla memoria di Lorenzo Parelli.
Presente anche la famiglia del giovane, che ha voluto ricambiare con affetto l’abbraccio virtuale arrivato dalla piazza.
Tra stand, associazioni e tanta partecipazione, Udine inaugura così una nuova tradizione all’insegna della musica e dei diritti.