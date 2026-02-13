Parte questa sera in diretta su Telefriuli, “Piccoli amici, Grandi storie”, il nuovo programma che racconta storie emozionanti e sorprendenti del legame tra l’uomo e gli animali.

Ogni settimana entreremo nelle vite di chi ha trovato in un amico a quattro zampe non solo compagnia, ma anche forza, rinascita e speranza. Storie di adozioni, di seconde possibilità e di animali che, in silenzio, sanno curare il cuore delle persone.

Questa sera troverà spazio anche la storia di Maggie, la cagnolina morto folgorata ieri in centro a Udine.

In studio con Alexis Sabot interverranno diversi ospiti, mente altre storie saranno raccontate durante collegamenti in diretta dal territorio da Daniele Paroni.

Attendiamo anche i vostri racconti e le vostre storie, che potrete condividere, anche con foto e video, via whatsApp al numero 3459956897.

Appuntamento in diretta ogni venerdì alle 21, a partire da stasera, su Telefriuli.