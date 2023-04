Pasquetta ecosostenibile sui Bastioni di Palmanova

Anche quest’anno Palmanova rinnova l’appuntamento con la Pasquetta sui Bastioni. Lunedì 10 aprile, dalle 10 di mattina in poi, attività e sport all’aria aperta tra Porta Udine e Porta Cividale, laboratori di liuteria, tessitura ed ecosostenibilità, giochi per bambini, visite guidate alla Fortezza, alle gallerie di contromina e al Parco Storico dei Bastioni, gite in carrozza e la fattoria didattica.

La proposta sportiva offre pallavolo, karate, nordic walking e corsa. Sono previsti anche interventi artistici e danzanti, laboratori per costruire aquiloni e girandole, in collaborazione con FamigliAttiva e Il Villaggio per Crescere. In Piazza Grande, mercato straordinario, dell’antiquariato e degli hobbisti e la mostra delle opere di Gianfranco Perissutti.

A cura della ProPalma, il chiosco enogastronomico che mette a disposizione menù completi (singoli, junior, famiglia e gruppi), cibi e bevande da gustare durante l’evento. Sono già oltre 200 le prenotazioni dei menù.

Già aperte le iscrizioni ai laboratori artistici di mosaico, liuteria, tessitura e di educazione ambientale – Ecofesta per bambini e alla visite guidate alle fortificazioni e alle gallerie, della durata circa 90/120 minuti. Queste ultime vedranno le partenze dei vari tour dalle 10 alle 17 dall’Infopoint ProPalma sui Bastioni (costo 8 euro, gratis per under14 e disabili).

Una Pasquetta anche amica dell’ambiente e sensibile alle tematiche del cambiamento climatico. La ProPalma quest’anno ha aderito al Bando regionale Ecofesta, un’iniziativa che invita alla sostenibilità sul territorio e alla sensibilizzazione sul tema ecologico. Come da direttive saranno utilizzate solo posate compostabili, le bevande saranno alla spina e i bastioni saranno tutelati attraverso precise regole sullo smaltimento dei rifiuti prodotti. In un’ottica sostenibile la ProPalma invita a raggiungere il luogo di Pasquetta in bicicletta per contrastare l’inquinamento e offrirà un buono sconto ai ciclisti.

È già possibile prenotare anche l’esperienza del Labirinto del Leone, dove, grazie a 8 indizi, sarà possibile comporre una frase che aiuterà a ritrovare il luogo dove è conservato uno degli ultimi leoni di Venezia scampato alla furia distruttrice di Napoleone.

Il Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova sul Dongione di Porta Cividale, nella giornata di lunedì 10 aprile, sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ingresso gratuito).