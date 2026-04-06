Pasquetta, traffico e rallentamenti su A4 e A28, nessun incidente

Traffico sostenuto ma senza particolari criticità oggi, giorno di Pasquetta, lungo le autostrade del Friuli Venezia Giulia.

Secondo quanto comunicato da Autostrade Alto Adriatico, i principali rallentamenti si sono registrati fin dal mattino nel tratto di Trieste Lisert in direzione Trieste, mentre nel pomeriggio le code si sono spostate verso Venezia.

Situazione analoga anche sull’autostrada A28, tra Sesto al Reghena e Portogruaro, interessata da traffico intenso sia nelle ore mattutine sia nel pomeriggio.

Disagi anche intorno all’ora di pranzo sulla A4, nel tratto tra Portogruaro e Cessalto, in direzione Venezia, dove si sono verificati ulteriori rallentamenti.