Un confronto che tocca economia, servizi e senso di appartenenza. Lunedì alle 20.45, all’Auditorium Burovich di Sesto al Reghena, il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia chiama a raccolta cittadini e amministratori per discutere del possibile passaggio di undici Comuni veneti – dieci del Portogruarese, più Meduna di Livenza – sotto la Regione a statuto speciale.

Proprio il peso economico e turistico di Bibione e del comprensorio sarà tra i punti centrali dell’analisi affidata alla Fondazione Think Tank Nord Est. Un percorso che passa anche attraverso il il Consiglio comunale aperto di San Michele al Tagliamento, in programma domani alle 11.

All’appuntamento di lunedì sera interverranno anche l’europarlamentare Alessandro Ciriani e il deputato Emanuele Loperfido, per raccogliere le istanze del territorio e portarle sui tavoli regionali, nazionali ed europei.