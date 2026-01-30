Passioni di Erto e Ciconicco, incontro a Roma per nuove risorse

Si è svolto oggi a Roma, a Largo Chigi presso una delle sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un incontro sul tema dell’identità e della cultura dei territori tra il Ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia Markus Maurmair, la presidenza dell’associazione nazionale Europassione – che riunisce 40 comunità della Settimana Santa italiana, tra cui i gruppi friulani di Erto e Ciconicco – e l’esperta di Patrimonio UNESCO Patrizia Nardi. Durante l’incontro, Maurmair ha richiamato l’ordine del giorno da lui proposto e approvato dal Consiglio regionale in sede di legge di stabilità, che impegna la Giunta a valutare l’istituzione di un Registro regionale delle Eredità Immateriali, fondato su criteri condivisi con comunità, enti e associazioni. Obiettivo creare una linea di finanziamento ad hoc.