Pensieri gentili in città, flash mob degli studenti di Buttrio

Un messaggio di gentilezza nel cuore di Udine. Duecentocinquanta bambini della scuola 0–13 di Buttrio, dalla primaria alla secondaria di primo grado, hanno partecipato a un flash mob in centro città, distribuendo ai passanti pensieri gentili. L’iniziativa rientra in un progetto di educazione all’emozione, pensato per portare la scuola fuori dalle aule e farla incontrare con la città. I messaggi, regalati ai cittadini, sono stati accolti con sorpresa e anche con commozione, da chi non si aspettava questo gesto spontaneo. Il momento conclusivo si è svolto in piazza Libertà, con il flash mob collettivo e l’esibizione dei cori, trasformando la piazza in uno spazio di condivisione e partecipazione.