BUSINESS FVG
martedì 16 Dicembre 2025
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Territorio

Pensieri gentili in città, flash mob degli studenti di Buttrio

I messaggi, regalati ai cittadini, sono stati accolti con sorpresa e anche con commozione
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

Un messaggio di gentilezza nel cuore di Udine. Duecentocinquanta bambini della scuola 0–13 di Buttrio, dalla primaria alla secondaria di primo grado, hanno partecipato a un flash mob in centro città, distribuendo ai passanti pensieri gentili. L’iniziativa rientra in un progetto di educazione all’emozione, pensato per portare la scuola fuori dalle aule e farla incontrare con la città. I messaggi, regalati ai cittadini, sono stati accolti con sorpresa e anche con commozione, da chi non si aspettava questo gesto spontaneo. Il momento conclusivo si è svolto in piazza Libertà, con il flash mob collettivo e l’esibizione dei cori, trasformando la piazza in uno spazio di condivisione e partecipazione.

