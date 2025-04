Pesce d’Aprile a Cussignacco: si paga in Carantans, la nuova moneta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I Carantani erano un popolo slavo dell’Alto Medioevo che viveva nel principato di Carinzia. La moneta Carantans venne introdotta nel nostro territorio nel 1286, quando il conte Mainardo di Tirolo Gorizia divenne anche Conte di Carinzia. La Contea di Gorizia, successivamente ceduta ai conti Savorgnan, era proprietaria anche dei villaggio di Cussignacco, divenuto in seguito Contea in quanto sede estiva dei Savorgnan. Da oggi, primo aprile, in alcuni esercizi della Contea di Cussignacco si ritorna a pagare in Carantans.