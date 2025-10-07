Piani e investimenti per il bosco: sopralluogo nei comuni del Consorzio Forestale “La Mont”

Ieri mattina si è tenuto un sopralluogo cruciale nell’area boschiva che abbraccia i comuni di Magnano in Riviera, Montenars, Artegna e Tarcento, sotto l’egida del consorzio forestale “La Mont”.

La visita aveva un duplice obiettivo: prendere atto della situazione attuale del patrimonio boschivo e, soprattutto, condividere le strategie per l’accesso ai fondi regionali e comunitari. Questi aiuti sono essenziali non solo per la pianificazione forestale, ma anche per finanziare investimenti mirati su due aspetti chiave: la viabilità forestale e la riqualificazione delle malghe (alpeggi).

Il sopralluogo ha permesso di approfondire in particolare gli aspetti tecnico-operativi, concentrandosi sui dettagli della rete viaria esistente e sulle specifiche tipologie forestali presenti.

Nelle prossime settimane, il consorzio avvierà una serie di incontri con gli uffici regionali al fine di finalizzare le procedure e mettere in condizione “La Mont” di accedere rapidamente ai finanziamenti. L’obiettivo ultimo è chiaro: mettere a gestione l’intera area secondo una moderna visione di multifunzionalità, che bilanci produzione, tutela ambientale e fruizione sociale.

Alla visita hanno partecipato figure istituzionali e tecniche di rilievo, tra cui il direttore del Servizio Foreste, Rinaldo Comino, il funzionario regionale dottor Gianluca Barnabà, il presidente del consorzio “La Mont”, Daniele Paroni, e gran parte del direttivo consortile.