Piano città degli immobili pubblici per valorizzare il centro storico di Udine

GUARDA IL VIDEO È stato firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, dal Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e dall’Assessore al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Sebastiano Callari, il Piano Città degli immobili pubblici. L’accordo è finalizzato a valorizzare e far vivere il centro storico di Udine attraverso la rigenerazione di importanti aree favorendo la riconversione delle caserme e dei grandi compendi militari non più in uso, limitando il consumo di suolo, creando nuovi spazi di aggregazione.

I primi immobili coinvolti nel Piano Città, sono l’Ex Caserma Reginato, con lavori di ristrutturazione, di miglioramento sismico ed efficientamento energetico per un importo di 2,27 milioni di euro. L’Ex Caserma Savorgnan che potrebbe essere destinato a ricollocare gli Uffici Finanziari attualmente in locazione passiva. Palazzo ex Colombatti-Belgrado-Ciconi, spazi destinati a uffici pubblici. L’Ex magazzino viveri e casermaggio Il complesso, attualmente inutilizzato, si trova nella zona est della città nel quartiere Laipacco. L’Ex Caserma Cavarzerani, al centro di un importante progetto che prevede la realizzazione del nuovo Polo della Polizia di Stato, di un Polo archivistico per le Pubbliche Amministrazioni e di un parco pubblico. Il quadro economico complessivo dell’intervento, in corso di progettazione definitiva, ammonta a 59 milioni di euro. E l’Archivio di Stato di Udine, di proprietà della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia: