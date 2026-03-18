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Piano della sosta a Udine, attacco della Lega: “Penalizza cittadini e imprese”

Secondo Franz, queste scelte rischiano di aggravare le difficoltà del commercio cittadino, già in crisi, e di limitare l’accesso al centro
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

Scontro politico a Udine sul nuovo piano della sosta.

Il consigliere comunale della Lega Maurizio Franz critica duramente l’amministrazione De Toni, accusata di non avere una visione concreta e di penalizzare cittadini e attività economiche.

Nel mirino la creazione di una nuova cabina di regia e le possibili misure allo studio, tra cui l’estensione delle zone a pagamento, l’aumento delle tariffe e la riduzione degli spazi di sosta.

Secondo Franz, queste scelte rischiano di aggravare le difficoltà del commercio cittadino, già in crisi, e di limitare l’accesso al centro.

Il consigliere parla di “tante chiacchiere e poche soluzioni”, chiedendo interventi più concreti a sostegno di imprese e cittadini.

Sul tema interviene anche la presidente del Gruppo Misto, Antonella Eloisa Gatta, la proposta di una cabina di regia sul piano della sosta,

che si tradurrebbe in un aumento dei costi dei parcheggi, scaricando le responsabilità sull’intera maggioranza.

“Alla fine a pagare sarà solo il cittadino udinese”.  Infine, Gatta contesta la linea dell’amministrazione sul traffico in centro, sostenendo che il cuore della città sia già stato svuotato da attività e residenti. “

Continuare a parlare di decongestionamento – conclude – significa non cogliere la realtà”.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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