Piazza Garibaldi, critiche dall’opposizione: “Bella ma inutile, manca un vero piano”

Critiche dai gruppi di opposizione in Consiglio comunale a Udine sul progetto di riqualificazione di Piazza Garibaldi. Francesca Laudicina della Lega e Luca Onorio Vidoni di Fratelli d’Italia esprimono perplessità su costi, funzionalità e mancanza di confronto con cittadini e categorie economiche. Pur riconoscendo il valore architettonico della proposta, giudicata esteticamente valida, i consiglieri denunciano la totale assenza di chiarezza su viabilità, fermate bus e doppio senso di marcia. Preoccupa anche l’eliminazione degli stalli per la sosta senza alternative immediate, proprio mentre è prevista la chiusura del Park Venerio. Il rischio, secondo l’opposizione, è quello di ottenere una piazza bella ma vuota, maltenuta e poco vissuta: “Non bastano alberi e rendering – dicono – servono soluzioni concrete, eventi, manutenzione e un vero piano traffico”.