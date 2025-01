Più fondi per la montagna, 21 comuni italo-sloveni puntano a creare un Gect

Con l’obiettivo di aumentare i fondi europei per la montagna, 21 comuni a cavallo del confine italo-sloveno puntano alla creazione di un Gect, gruppo europeo di collaborazione territoriale. In tal senso è arrivato un via libera all’unanimità per lo studio di fattibilità, durante un’assemblea che si è svolta ieri pomeriggio a Bovec.

Il progetto coinvolge i 17 sindaci del versante italiano (i 15 afferenti alla Comunità di montagna del Natisone e del Torre, più Tarvisio e Cividale) e i sindaci sloveni di Bovec, Kobarid, Tolmin e Kanal. All’incontro hanno partecipato anche il Ministro per il futuro solidale e il vicepresidente del Parlamento della Repubblica di Slovenia, che si sono impegnati a portare l’istanza rispettivamente al Governo e al Parlamento di Lubiana.

Capofila dello studio di fattibilità saranno la Comunità di montagna del Natisone e del Torre e il Centro per lo sviluppo dell’Alto Isonzo. “Nonostante il grande spirito di collaborazione e di dialogo e le indubbie capacità progettuali e tecniche – ha detto intervento il presidente della Comunità di montagna del Natisone e del Torre, Antonio Comugnaro – negli ultimi anni abbiamo raccolto solo le briciole dei fondi europei transfrontalieri a disposizione, e diversi progetti presentati, anche molto innovativi e importanti, sono rimasti privi di finanziamento”. Da qui la volontà di dare una dimensione istituzionale alla collaborazione transfrontaliera.

Comugnaro ha spiegato che il principale campo di collaborazione sarà quello del turismo, per creare a cavallo del confine un sistema unico, complementare e integrato. Si punta anche allo sviluppo e alla rinascita di un’agricoltura e un allevamento di qualità in montagna, oltre che a modelli e prassi innovative a livello sociale, per favorire l’insediamento di nuove famiglie in montagna e per garantire assistenza sanitaria e sociale agli anziani.