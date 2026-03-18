PNRR, tre cantieri ridisegnano Udine

Oltre 40 milioni di euro di investimenti stanno trasformando il volto di Udine grazie ai cantieri finanziati dal PNRR. Questa mattina il vicesindaco Alessandro Venanzi ha effettuato un sopralluogo nei tre interventi principali: il mercato ortofrutticolo, il complesso residenziale Pinqua e il nuovo polo dell’infanzia di via Adige.

La visita è partita dal mercato ortofrutticolo di piazzale dell’Agricoltura, dove sono in corso lavori per circa 14 milioni di euro. Tra le opere più rilevanti la nuova centrale tecnologica, il magazzino automatizzato e la riqualificazione dell’area commerciale, oltre all’installazione di un impianto fotovoltaico per migliorare l’efficienza energetica del polo.

Seconda tappa il polo dell’infanzia di via Adige, ormai in fase di completamento. La struttura, che sorgerà nell’area riqualificata dell’ex caserma Osoppo, potrà accogliere fino a 180 bambini tra nido e scuola dell’infanzia.

Infine il sopralluogo al complesso residenziale Pinqua, progetto da oltre 20 milioni di euro che prevede la realizzazione di 73 alloggi di edilizia pubblica, oltre a spazi sociali e servizi per il quartiere. Il completamento dei lavori è previsto entro giugno 2026.