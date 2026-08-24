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Tra qualche settimana prenderà servizio anche il cane Oasis

Polizia locale di Udine, più tra la gente che nei presidi di quartiere

Il comandante Marco Muzzatti spiega che l’obiettivo è aumentare controlli e passaggi nelle zone più critiche
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo i numeri del bilancio dei primi sei mesi dell’anno, resta il tema della presenza della Polizia Locale nei quartieri. I presidi statici – sia nel quartiere Aurora che in Borgo Stazione –  sono aperti un giorno alla settimana ma per il comandante Marco Muzzatti la priorità è un’altra.

Più che mantenere gli agenti all’interno di una sede fissa, l’amministrazione punta ad averli sulle strade, con pattugliamenti e controlli più capillari.

Tra qualche settimana prenderà servizio anche il cane Oasis.

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