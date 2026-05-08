Polizia locale, Roberti: “Verso riforma storica”

Cerimonia, sfilata nel centro storico e consegna degli encomi oggi a Sesto al Reghena per la diciassettesima Giornata regionale della Polizia locale del Friuli Venezia Giulia.

Presenti autorità civili e militari e i rappresentanti dei Comandi del territorio regionale.

Nel suo intervento, l’assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti ha definito “storico” il momento che sta vivendo il comparto, alla vigilia dell’avvio in Parlamento dell’iter della legge delega nazionale sulla Polizia locale, una riforma attesa da quarant’anni.

Tra le novità evidenziate anche il recente rinnovo del contratto del Comparto unico regionale e locale, con il riconoscimento dell’indennità di vigilanza equiparata a quella del Corpo forestale regionale.