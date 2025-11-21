  • Aiello del Friuli
venerdì 21 Novembre 2025
Pontebba, inaugurata la sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari

Redazione
Autore: Redazione

“Una comunità è più forte quando riconosce il valore di chi la protegge. La nuova sede dei Vigili del Fuoco volontari di Pontebba rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza, sull’efficienza operativa e sul senso di responsabilità che unisce questo territorio”.
Con queste parole l’assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza, Pierpaolo Roberti, è intervenuto a San Leopoldo di Pontebba, all’inaugurazione del nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari, una realtà storica che oggi conta 15 volontari impegnati quotidianamente al servizio della comunità. Alla cerimonia era presente il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi, insieme ai rappresentanti del corpo, ai volontari e ai cittadini.
La nuova sede, realizzata dal Comune in area produttiva, è stata finanziata attraverso contributi regionali erogati in più fasi negli ultimi anni. Lo stabile, moderno e funzionale, offrirà spazi adeguati per la base operativa, il deposito dei mezzi e le attività di servizio.
Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri anche il Prefetto di Udine Domenico Lione e il Comandante dei Vigili del fuoco di Udine Francesco Pilo.

