Pordenone 2027, ecco il video ufficiale della candidatura

Il conto alla rovescia è iniziato, mancano solo sei giorni alle audizioni pubbliche al Ministero della Cultura e Pordenone accende i riflettori sulla sua candidatura con il lancio del video ufficiale, un emozionante viaggio alla scoperta della città che sorprende. Un progetto nato all’interno della Cabina di Regia e sviluppato dalle agenzie di comunicazione I MILLE di Milano e CARE di Pordenone con l’obiettivo di raccontare l’anima dinamica e innovativa della città, incarnando lo spirito del dossier “Pordenone 2027. Città che sorprende”. Realizzato con la tecnica dello split screen, il video segue il percorso di due giovani protagonisti che, con sguardi curiosi, accompagnano gli spettatori tra le meraviglie inaspettate di Pordenone tra arte, storia, natura e cultura. Nella narrazione trovano ampio spazio gli eventi culturali e i luoghi simbolo della città come Pordenonelegge, Le Giornate del Cinema Muto, il Palazzo del Fumetto, l’ex Convento di San Francesco, il Teatro Verdi, le proiezioni artistiche sugli edifici del centro storico e l’innovativo teatro urbano avveniristico a cielo aperto di Piazza della Motta.

La scelta dei due attori Luca Vendrame e Anna Marcolin, entrambi under 30 e non professionisti, vuole rispecchiare l’identità di Pordenone, una città proiettata verso il futuro, che attraverso il progetto di candidatura valorizza la cultura come motore di crescita e formazione, lasciando un’eredità significativa alle nuove generazioni. A dare voce alla narrazione è l’attore Luciano Roman, che ha già raccontato la storia e l’identità culturale di Pordenone durante la spettacolare inaugurazione della rinnovata Piazza della Motta. Il video verrà presentato alla giuria nel corso delle audizioni pubbliche il prossimo 26 febbraio 2025 nella sede del Ministero della Cultura a Roma, durante le quali Pordenone avrà l’opportunità di esporre il proprio progetto nei dettagli.

Tanti i messaggi si sostegno di grandi personalità della cultura da Björn Larsson, a Giordano Bruno Guerri, da Andrea Maggi, e Remo Anzovino, Giorgio Celiberti, Davide Toffolo