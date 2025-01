Pordenonesi nel mondo, si chiude la presidenza Gregoris: tempo di bilanci

Tempo di bilanci per Gino Gregoris, che nell’assemblea ordinaria ospitata in Curia a Pordenone ha concluso il suo mandato quale presidente dell’Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti. L’ex sindaco di San Vito al Tagliamento ed ex consigliere regionale era stato eletto a fine 2019 e durante la sua presidenza l’ente ha affrontato sia la sfida della pandemia, sia l’entusiasmante fase della ripartenza.

Presenti tra i soci numerosi sindaci e amministratori dei Comuni della provincia di Pordenone. L’assessore alle politiche sociali del Comune di Pordenone Guglielmina Cucci nel suo intervento ha ricordato l’importanza dell’EFASCE nel tenere i rapporti con chi è partito dal Friuli occidentale e loro discendenti. A seguire si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo, il quale nel corso della sua prima riunione nelle prossime settimane eleggerà al suo interno il nuovo presidente.