Porzus, inaugurato il nuovo centro di aggregazione giovanile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Grazie al nuovo centro di aggregazione giovanile, realizzato a servizio del santuario mariano, salgono a 30 i posti letto disponibili a Porzus per scout e pellegrini.

La struttura, costruita grazie ad un finanziamento di 200mila euro, è stata inaugurata alla presenza dell’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, e dell’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi.

“Questo è un luogo estremamente importante – ha detto Riccardi – dove la storia si è manifestata in tutta la sua complessità, con scontri atroci e tentativi di ricomposizione, e dove oltre al valore ambientale e alla centralità spirituale e culturale, c’è la radice della nostra storia, la testimonianza di fatti che non devono più accadere”.

L’opera, il cui percorso è iniziato idealmente nel 1998 con la posa della prima pietra, è stata concepita per potenziare la capacità ricettiva di un sito a supporto del santuario mariano che ogni anno attira circa 5 mila pellegrini.

La cerimonia si è aperta con la Santa Messa concelebrata dall’arcivescovo Lamba e dal curatore pastorale del santuario, don Vittorino Ghenda. Quest’ultimo, assieme al portavoce del Comitato promotore Sergio Cuffolo, ha evidenziato come la struttura potrà ora garantire oltre all’accoglienza mariana, l’educazione dei giovani sulla storia locale, fino alla valorizzazione dei sentieri naturalistici curati dalle pro loco e al consolidamento dei rapporti di amicizia con la Slovenia.