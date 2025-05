Prati Stabili, tesoro di biodiversità con una legge lunga 20 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I prati stabili, ovvero i prati permanenti non soggetti a lavorazioni meccaniche intensive, rappresentano uno degli habitat più ricchi di biodiversità della pianura friulana. Ospitano centinaia di specie vegetali e animali, svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della qualità delle acque, nella mitigazione del cambiamento climatico e nella conservazione del paesaggio tradizionale. Sabato a Pasian di Prato si terrà un Forum dedicato ai 20 anni della Legge regionale per la tutela dei prati stabili con enti locali, associazioni ambientaliste e mondo agricolo, l’incontro intende fare il punto sui risultati ottenuti dalla normativa varata nel 2005 e tracciare nuove prospettive per la salvaguardia di questi ecosistemi.