Premariacco ha ricordato i 26 patrioti impiccati dai nazifascisti

Si è svolta a Premariacco la cerimonia in ricordo dei 26 patrioti impiccati dai nazifascisti, promossa dai Comuni di Premariacco, San Giovanni al Natisone, Tavagnacco e Corno di Rosazzo, insieme all’ANPI provinciale di Udine.

Presenti il sindaco di Premariacco Michele De Sabata, assessori comunali e numerosi amministratori locali.

Dopo la Santa Messa e il corteo fino al Monumento ai Caduti, si sono svolti gli interventi istituzionali e l’orazione ufficiale della Segreteria nazionale ANPI.

La commemorazione è stata accompagnata dall’esibizione della Nuova Banda di Orzano, nel segno della memoria e dei valori della Resistenza.