Prima della tappa un premio agli eroi della sicurezza

La ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia con partenza da Gemona, è stata preceduta dalle tradizionali premiazioni degli “Eroi della Sicurezza”, iniziativa in collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia, arrivata alla quindicesima edizione per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che quotidianamente presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.

Prima della partenza di quest’ultima e importante tappa di montagna, il direttore di Tronco di Udine Giuseppe Della Porta ha premiato l’Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Fulvio Englaro e l’agente Giovanna Miranda, in servizio presso la Sottosezione Polizia stradale di Amaro, per aver prestato soccorso all’autista di un’autovettura in fiamme. Premiazione particolare, invece, da parte del Primo Dirigente della Polizia di Stato Gianluca Romiti, che ha assegnato un riconoscimento speciale a una rappresentanza della task force del Tronco di Udine di Aspi per l’impegno messo in campo sulle tratte autostradali in gestione al Gruppo Aspi durante le ultime Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Per questa edizione 2026 sono stati in totale 142 gli Eroi della Sicurezza premiati nel corso delle diverse tappe del Giro. In particolare, 18 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade, e 124 gli operatori del Gruppo Autostrade per l’Italia, che hanno ricevuto il riconoscimento dagli agenti della Polizia Stradale. Onorificenze che confermano una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio dei viaggiatori competenze e impegno che vanno oltre le proprie mansioni quotidiane e che, nel corso delle quindici edizioni, sono state conferite complessivamente a 219 operatori della Polizia e a 244 persone di Aspi.