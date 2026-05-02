Primo Maggio, oltre 7.000 al Concertone di Udine

GUARDA IL VIDEO Un successo oltre ogni aspettativa per la prima edizione di Primo Maggio Udine. Nella serata di ieri, piazza Venerio ha raggiunto la capienza massima, con il pubblico che ha continuato ad affluire riempiendo anche le aree laterali della piazza. Le presenze complessive sono stimate tra le 7.000 e le 8.000 persone.

Una risposta straordinaria da parte della città per un evento che, alla sua “edizione zero”, ha saputo unire musica, partecipazione e impegno civile, nel segno della sicurezza sul lavoro e della memoria di Lorenzo Parelli.

“È stato bellissimo vedere piazza Venerio riempirsi nel nome di Lorenzo Parelli, con tante persone raccolte attorno alla musica, alla partecipazione e all’impegno civile. Dal concerto del Primo Maggio udinese, che siamo stati particolarmente fieri di ospitare perché unico in regione, è emerso un messaggio importante su un tema, quello del lavoro, che in realtà riguarda la vita quotidiana di ciascuno”, così il vicesindaco Alessandro Venanzi traccia il bilancio della prima edizione di Primo Maggio Udine.

“Affrontare questo tema significa ancora una volta ribadire il concetto che non si può morire lavorando, ma oggi significa anche e soprattutto parlare anche di qualità della vita, di retribuzioni adeguate al costo della vita, di pari opportunità, di equilibrio tra carriera e famiglia.

Il nostro Primo Maggio ci ha chiesto di guardare ai giovani che stanno costruendo il proprio futuro, come stava facendo Lorenzo Parelli, e a quelli che troppo spesso lasciano l’Italia perché qui non trovano prospettive adeguate, né una reale valorizzazione dopo anni di crescita e formazione. Da Udine vogliamo lanciare un messaggio di coesione e responsabilità: una comunità è più forte quando non resta indifferente, né davanti alle ingiustizie legate al mondo del lavoro, né davanti al delirio di violenza che attraversa il mondo sotto gli occhi di tutti noi”.

Soddisfazione anche da parte dell’organizzazione: “È stato un grande successo, che ci ha restituito l’immagine di una Udine viva, piena di energia e partecipazione” commenta Mattia Cilio, ideatore e presentatore della giornata. “L’energia che è arrivata dalla piazza è stata fortissima: ci ha fatto venire voglia di rimetterci subito al lavoro, già da domani, per costruire l’edizione 2027”.

Nel corso della serata condotta da Cilio e Marco Del Ben, il “friulencer” noto come Marcutti, sono saliti sul palco, insieme al vicesindaco Venanzi e ai rappresentanti sindacali Emiliano Giareghi, Segretario Generale della CGIL di Udine, e Giorgio Lazzarin di Cisl, anche Dino Parelli e Maria Elena Dentesano, genitori di Lorenzo Parelli, che hanno trasformato il dolore in impegno civile a favore della sicurezza sul lavoro nei contesti scolastici e formativi. “La centralità della persona è il bene supremo e siamo qua per una vita che è persa ed è persa per sempre”, hanno dichiarato. “Siamo qui per ricordare Lorenzo e la vita che è sacra, ma vogliamo aggiungere al ricordo anche uno strumento di crescita”. Presente durante la serata anche l’Assessore alla cultura Federico Pirone.

Primo Maggio Udine è promosso da una rete di realtà locali e sostenuto da CGIL, CISL, Legacoop FVG, Confcooperative FVG, Coop Alleanza 3.0 e altri partner del territorio, con il patrocinio del Comune di Udine. Un progetto nato dal basso che, già alla sua prima edizione, si candida a diventare un appuntamento stabile per la città.

Primo Maggio Udine è il concertone gratuito della Festa dei Lavoratori in Piazza Venerio a Udine, promosso da una rete di realtà locali e sostenuto da CGIL e CISL, con il patrocinio del Comune di Udine. Nato per unire musica e impegno civile, l’evento coinvolge artisti nazionali e talenti emergenti del territorio ed è dedicato alla sicurezza sul lavoro e alla memoria di Lorenzo Parelli.