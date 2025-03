Pronto soccorso dell’ospedale di Tolmezzo, al via il cantiere da 4 milioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono partiti i lavori di riqualificazione e ampliamento del Pronto Soccorso dell’ospedale di Tolmezzo, un intervento da oltre 4 milioni di euro. 33 i milioni stanziati per l’intera struttura. “Un investimento importante, che mira a garantire quello che riteniamo essere un presidio di salute strategico, soprattutto per la sua collocazione geografica” ha precisato in occasione di un sopralluogo l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi, presenti anche il direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Denis Caporale, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, il sindaco di Tolmezzo Roberto

Vicentini e diversi amministratori dei comuni di montagna. “La riprogettazione del Pronto soccorso – ha detto Riccardi – garantisce una gestione efficace di potenziali future emergenze pandemiche, attraverso la separazione strutturale dei percorsi tra pazienti infetti e non

infetti”. Oltre all’ampliamento del Pronto soccorso il progetto generale per l’ospedale di Tolmezzo prevede tra l’altro la costruzione di un nuovo edificio dedicato agli ambulatori, interventi di adeguamento sismico e impiantistico, ristrutturazione e ampliamento del corpo centrale di ingresso, la realizzazione di nuovi parcheggi.

Riccardi ha ricordato anche come il complesso momento storico che vive il Sistema sanitario nazionale, unito alla limitata disponibilità di figure professionali e alle mutate esigenze della comunità, richiede una urgente revisione di modelli organizzativi. “Questo non significa ha precisato – chiudere strutture sanitarie, ma riorganizzarle e dar loro anche funzioni specifiche”.