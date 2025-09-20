Protezione civile, formazione per 4mila volontari in 3 anni. Via ai corsi

GUARDA IL VIDEO Ha preso il via questa mattina nella sede della protezione civile di Palmanova l’attività di formazione di 60 volontari. L’obiettivo è di preparane 4mila nel triennio 2025-2027. L’investimento straordinario della Regione per il proprio capitale umano – ha evidenziato l’assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi, intervenuto in apertura lavori – è di 2 milioni di euro nell’arco dei tre anni. Le direttrici strategiche ed operative per la formazione dei volontari sono state definite con la delibera di giunta dello scorso 4 settembre, mirata a garantire un sistema efficace, aggiornato e operativamente sostenibile per la formazione sia di base che specialistica dei volontari di protezione civile.

Il nuovo piano formativo si basa su un’analisi approfondita degli scenari operativi regionali, va ad individuare le attività che possono essere svolte dai volontari e mira ad uniformare e qualificare la formazione dei volontari.

La formazione si articola su quattro direttrici: formazione di base, specialistica, abilitazioni trasversali e formazione per ruoli di riferimento, quali coordinatori, capisquadra e presidenti.

I volontari ai quali è riconosciuta la validità del percorso formativo precedente possono aggiornare periodicamente le proprie competenze.

Una importante novità è la registrazione dei volontari formatori e istruttori in un apposito registro regionale, che raccoglie i nominativi di quanti possono occuparsi di formazione. potranno erogare sessioni formative rivolte ai volontari stessi.

Il piano prevede luoghi dedicati alla formazione, ma anche il potenziamento della piattaforma digitale per la gestione della formazione, tramite Insiel.