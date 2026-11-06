Province, avanti il trasferimento delle competenze

Prosegue il percorso di trasferimento delle funzioni agli Enti di decentramento regionale, in vista del ritorno delle Province. A Trieste si è svolta la terza riunione della Cabina di regia, alla presenza dell’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, di altri componenti della Giunta e dei rappresentanti dei quattro Edr. Approvate le schede relative al trasferimento delle competenze in materia di agricoltura e caccia. Esaminate anche le bozze dei relativi disegni di legge e una prima proposta sul demanio idrico. L’obiettivo è definire modalità e strumenti per il passaggio delle funzioni. Il confronto riprenderà venerdì 13 novembre.